Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму на фоне спецоперации на Украине

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сделал важное заявление по поводу обеспечения безопасности Крыма Фото: kremlin.ru

В Крыму на фоне российской специальной военной операции на Украине наблюдается высокий уровень террористических угроз, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Также он призвал "немедленно устранить пробелы в безопасности республики".

Соответствующие заявления Николай Патрушев сделал в ходе совещания по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Крыма, которое состоялось в Севастополе. О проведении данного совещания сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря аппарата Совбеза РФ Евгения Аношина.

Отмечается, что в ходе мероприятия отдельное внимание было, в частности, уделено проблемам противодействия терроризму и транспортной безопасности.

Кроме того, на совещании с участием секретаря российского Совбеза Патрушева была подробно обсуждена военно-политическая обстановка в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине.