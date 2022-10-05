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Политика5 октября 2022 6:31

Патрушев заявил о высоком уровне террористических угроз в Крыму на фоне спецоперации на Украине

Секретарь Совбеза РФ призвал устранить пробелы в безопасности Крымского полуострова
Александр КИСЛОВ
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сделал важное заявление по поводу обеспечения безопасности Крыма

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сделал важное заявление по поводу обеспечения безопасности Крыма

Фото: kremlin.ru

В Крыму на фоне российской специальной военной операции на Украине наблюдается высокий уровень террористических угроз, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Также он призвал "немедленно устранить пробелы в безопасности республики".

Соответствующие заявления Николай Патрушев сделал в ходе совещания по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Крыма, которое состоялось в Севастополе. О проведении данного совещания сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря аппарата Совбеза РФ Евгения Аношина.

Отмечается, что в ходе мероприятия отдельное внимание было, в частности, уделено проблемам противодействия терроризму и транспортной безопасности.

Кроме того, на совещании с участием секретаря российского Совбеза Патрушева была подробно обсуждена военно-политическая обстановка в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине.