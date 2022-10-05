В МИД России считают, что Евросоюз превращается в филиал НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз превращается в филиал НАТО, ЕС можно рассматривать в качестве элемента инфраструктуры альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел России Николай Ноздрев.

Как заявил дипломат в интервью РИА Новости, в Москве считают, что ЕС «фактически превращается в филиал альянса». Это стало еще более заметным на фоне конфликта на Украине, отметил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз окончательно утратил свой курс на автономию благодаря действиям англосаксов, которые подчинили себе весь коллективный Запад.

Напомним, Лавров высказал мнение, что Украину использовали как инструмент для подавления российской самостоятельности. По его мнению, там намеренно насаждался неонацизм, а происходившее на Украине можно охарактеризовать термином «культура отмены общей истории», и это было частью плана по сдерживанию России.