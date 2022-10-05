The Hill: Австрия готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Австрия готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрия готова принять на своей территории переговоры по урегулированию конфликта на Украине, рассказал один из австрийских чиновников.

По информации газеты The Hill, Вена предлагает провести у себя переговоры по деэскалации ситуации вокруг Украины. Кроме того, Австрия готова поддерживать контакты с Россией.

Между тем заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сообщила, что Вашингтон консультируется с союзниками по НАТО в связи с якобы существующей угрозой ядерного удара со стороны России.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский на заседании ООН заявил, что если Россия признает результаты референдумов, то ему с Владимиром Путиным «больше не о чем разговаривать».

Позже он утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с главой российского государства.