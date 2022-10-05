Херсонские власти сообщили, что продвижение ВСУ на Херсонском направлении остановилось

Кирилл Стремоусов сделал важное заявление о ходе боевых действий на Херсонском направлении Фото: скриншот с видео

Российской армии удалось остановить продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. С таким заявлением выступил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По словам чиновника, изначально украинским военным удалось продвинуться вглубь Херсонщины, однако в ходе боевых действий в регионе они терпят тяжелые потери. На данный момент продвижение ВСУ в области полностью остановлено.

"Серая зона была пройдена нацистами с очень большими потерями, потому что артобстрелы, Воздушно-космические силы России на самом деле "утюжили" и убивали очень большое количество укронацистов", - сообщил Стремоусов в прямом эфире телеканала "Соловьев. Live".

По словам замглавы херсонской областной администрации, в регионе готовятся к возможным новым вылазкам ВСУ, однако, как утверждает Стремоусов. никаких шансов начать полномасштабное "контрнаступление" на территории области у Украины просто нет.