Патрушев заявил, что переговоры России и Украины были сорваны по приказу США Фото: ТАСС

Попытки провести переговоры между Россией и Украиной были сорваны по приказу Соединенных Штатов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Россия заинтересована в том, чтобы Украина избавилась от неонацизма, а население жило бы в условиях мира и комфорте. Вот почему все попытки переговорного процесса были сорваны по приказу американских покровителей киевского режима», – сказал он на совещании по безопасности в Крыму.

Как отметил Патрушев, позиции в отношении Украины у России и Запада принципиально отличаются. По его мнению, США и их союзники намерены «воевать до последнего украинца», поскольку население Украины для них является разменной монетой в геополитической игре.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин призвал Киев прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский на заседании ООН заявил, что если Россия признает результаты референдумов, то ему с Путиным «больше не о чем разговаривать».

Позже он утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с главой российского государства.