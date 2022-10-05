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Происшествия5 октября 2022 8:03

Суд в Москве заочно арестовал экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову

Ранее ее объявили в федеральный розыск
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Суд заочно арестовал экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову

Суд заочно арестовал экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову

Фото: REUTERS

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову. В настоящее время она скрывается от следствия, нарушив условия приговора о домашнем аресте.

«Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета об ужесточении Овсянниковой меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей и избрал в отношении нее меру пресечения в виде заочного ареста», – рассказали в ТАСС в пресс-службе Басманного суда.

Экс-редактор «Первого канала» арестована заочно на два месяца с момента ее задержания либо экстрадиции, уточнили в суде.

Как писал сайт KP.RU, ранее Овсянникову, которая обвиняется в распространении фейков о российской армии, объявили в федеральный розыск. Экс-супруг журналистки рассказал, что она сбежала из-под домашнего ареста и скрылась в неизвестном направлении. По его словам, Овсянникова сбежала вместе с их общей 11-летней дочерью.