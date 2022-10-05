МИД Казахстана вызовет посла России Бородавкина для разговора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин будет вызван в Министерство иностранных дел республики для разговора в связи с комментарием официального представителя российского МИД Марии Захаровой о ситуации с послом Украины в Астане Петром Врублевским.

«Сегодня также посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора», – сообщил журналистам официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

Напомним, ранее Ранее Захарова раскритиковала Врублевского за его русофобские заявления (в частности, дипломат публично говорил о необходимости «убивать русских»). Также она выразила недоумение тем обстоятельством, что украинский посол до сих находится в Казахстане и активно участвует в публичных мероприятиях, несмотря на сообщения казахстанской стороны о том, что Врублевский является нежелательной фигурой в стране.

В казахстанском МИД остались недовольны комментарием официального представителя российского Министерства иностранных дел.