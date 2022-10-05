Пушилин сообщил об отступлении украинских войск в Артемовске

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Подразделения Вооруженных сил Украины отступают в городской черте Артемовска. Об этом сообщил сегодня, 5 октября, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Мы фиксируем, что в самом Артемовске противник отступает,поскольку не имеет возможности удерживать ранее занимаемые позиции. Взятие Артемовска создает очередную удобную ситуацию для освобождения следующих населенных пунктов", - отметил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 октября 2022 года можно прочитать здесь.