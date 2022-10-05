ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона Telegram-канал службы ГО и ЧС Херсонской области

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по гостинице в Херсоне, сообщает служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Херсонской области.

«Ночью, 5 октября, ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской гостинице в центре города, ул. Белинского. Сейчас на месте прилета спасатели занимаются разбором конструкции поврежденного здания», – сказано в Telegram-канале службы.

Уточняется, что на месте инцидента работают пять спасателей и одна единица техники.

Напомним, в конце сентября ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице «Колос» в городе Алешки рядом с Херсоном. В результате удара пострадали несколько человек.

Как писал сайт KP.RU, до этого ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по гостинице в центре Херсона, погибли несколько человек.