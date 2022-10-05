Таможенный контроль между Ростовской областью и Донбассом отменен с 5 октября 2022 года

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

На пункте пропуска между Ростовской областью и Донбассом с 5 октября 2022 года закрывается таможенный контроль.

Об этом в своем видеообращении в Телеграм-канале рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

“С нуля часов сегодняшнего дня не будет таможни. Но на каком-то этапе у нас будет все же паспортный контроль на границе и будет контроль на перевозку запрещенных предметов. Планируется сделать один совмещенный пост, что максимально упростит пересечение границы. Мы хотим, чтобы этой границы не стало вообще и как можно быстрее, эта работа уже началась”, - уточнил он.

Также Пушилин сообщил, что паспорта ДНР больше выдаваться не будут.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.