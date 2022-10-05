В Амурской области федеральная комиссия оценила ущерб, нанесенный паводком дорогам региона

Летний паводок в Приамурье повредил более 90 километров дорог. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Комиссия Федерального дорожного агентства «Росавтодор» оценила ущерб, нанесенный Амурской области летним паводком. Стихия разрушила транспортную инфраструктуру в 10 районах области. Повреждено 91,4 километров дорог, из них 60,2 километров – это региональные дороги, 31,2 километр - местные дороги. Кроме того, паводок разрушил 26 мостов и 10 водопропускных труб.

«Сейчас заключаем контракты на ремонт некоторых участков за счет средств областного дорожного фонда. Для восстановления тех, которые пострадали сильнее, рассчитываем на федеральную поддержку, это порядка 800 миллионов рублей, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Подготовили и направили заявку в Федеральное дорожное агентство для предоставления финансирования на ликвидацию последствий ЧС. Если выделение средств нам подтвердят, дороги восстановим в 2023 году, мосты - в течение 2023 - 2024 годов».

Для устранения последствий наводнения Федеральное дорожное агентство организовало в регионе комиссию, в состав которой вошли представители федерального дорожного ведомства Росавтодора, регионального учреждения Амурупрадора и областного Минтранса. Комиссия изучала пострадавшие объекты с 17 августа. Специалисты составили перечень пострадавших дорог и провели экспертную оценку их стоимости. По итогам обследования регион составляет план ремонтных работ.