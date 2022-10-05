В России 5 октября 2022 выявлено 23 757 случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в России выявлено 23 757 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве, где коронавирусом заболели 2 512 человек. На втором месте по числу новых заболеваний Санкт-Петербург – там 1 631 случая, на третьем Самарская область – 910 новых заражений.

Согласно данным Оператштаба, за прошедшие сутки были подтверждены 113 летальных исходов вследствие COVID-19, выписано в связи с выздоровлением 44 694 человека. Кроме того, за сутки с коронавирусом были госпитализированы 2 480 пациентов.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 21 118 629. Жертвами COVID-19 стали 387 779 человек, а выздоровело 20 266 033 пациента.

Как писал сайт KP.RU, в России вторую неделю подряд снижается заболеваемость коронавирусом и другими респираторными вирусными инфекциями.