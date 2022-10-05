Захарова считает, что Запад задумался о роли США в конфликте на Украине

Мария Захарова выступила с важным заявлением по поводу вовлечения Запада в конфликт на Украине Фото: архив ИДД МИД России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реагируя на слова американского бизнесмена Илона Маска по Украине, заявила, что это часть общественной дискуссии, из-за которой на Западе начали задаваться вопросами о происходящем. Об этом сообщает информагентство ТАСС.

По мнению Марии Захаровой, после слов Маска у Запада возник вопрос о причинах происходящего конфликта и о роли США

«Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает все даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы Западом, и, наконец, наверное, на Западе начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?» — заявила представитель российского МИДа.

Ранее Илон Маск запустил в сети микроблогов Twitter (заблокирована в РФ) опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. Он попросил подписчиков ответить, должны ли жители этих регионов самостоятельно решать вопрос своей принадлежности России или нет.

За два дня голосования в опросе Илона Маска поучаствовали почти 2,5 миллиона человек. 59,3% респондентов (1,4 млн человек) заявили, что жители Донбасса и Крыма должны самостоятельно решать, жить им в составе России или Украины. Маск полагает, что необходимо провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, голосование должно проходить исключительно под наблюдением ООН. Также он заявил, что Крым должен остаться в составе России, другого варианта, по мнению бизнесмена, быть просто не может.