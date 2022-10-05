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Политика5 октября 2022 9:39

Путин поздравил президента Таджикистана Рахмона с 70-летием

Политики подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поздравил президента Таджикистана Рахмона с 70-летием

Путин поздравил президента Таджикистана Рахмона с 70-летием

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с 70-летием. Телефонный разговор политиков состоялся в среду, 5 октября.

«Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с 70-летием. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений», – сообщается на сайте Кремля.

До этого глава российского государства также направил своему коллеге поздравительную телеграмму.

Напомним, 1 сентября Путин открыл в Таджикистане пять русскоязычных школ.

Накануне президент России наградил президента Таджикистана орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.

В конце июня российский лидер побывал в Таджикистане, где провел переговоры с лидером республики Эмомали Рахмоном. Главы двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в Афганистане и меры по обеспечению безопасности на границах.