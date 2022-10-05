Путин поздравил президента Таджикистана Рахмона с 70-летием
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Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с 70-летием. Телефонный разговор политиков состоялся в среду, 5 октября.
«Путин тепло поздравил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с 70-летием. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-таджикистанских отношений», – сообщается на сайте Кремля.
До этого глава российского государства также направил своему коллеге поздравительную телеграмму.
Напомним, 1 сентября Путин открыл в Таджикистане пять русскоязычных школ.
Накануне президент России наградил президента Таджикистана орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.
В конце июня российский лидер побывал в Таджикистане, где провел переговоры с лидером республики Эмомали Рахмоном. Главы двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, ситуацию в Афганистане и меры по обеспечению безопасности на границах.