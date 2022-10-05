Власти Энергодара сообщили, что бывший директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность

Бывший глава ЗАЭС Игорь Мурашов выдворен за пределы вошедшей в состав РФ Запорожской области

Экс-директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов, выдворенный властями региона на подконтрольную Киеву территорию, координировал террористическую деятельность на станции и в городе. Информацию об этом распространил мэр Энергодара Александр Волга.

"Этот человек, действительно, нанес своей деятельностью определенный ущерб, в первую очередь безопасной эксплуатации Запорожской атомной станции. Потому как именно он являлся координатором, с его слов, той террористической деятельности, которая велась непосредственно в городе и на самой станции, в частности", - отметил градоначальник в интервью российскому федеральному телеканалу "Россия-24".

Согласно данным руководства Запорожской области, Мурашов сознался в связах с Киевом и признался, что передавал украинским властям подробнейшую информацию о положении дел на Запорожской атомной электростанции. При этом он прекрасно осознавал, что переданные Киеву данные могут использоваться для массированных обстрелов станции со стороны боевиков ВСУ, однако это Мурашова не остановило.

Кроме того, по информации "России-24", Мурашов мог быть лично задействован в подготовке различных диверсий на Запорожской АЭС. В итоге было принято решение о выдворении экс-директора атомной электростанции с территории Запорожской области - он был отправлен на территорию, которую контролируют киевские военные.