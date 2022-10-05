Нобелевская премия по химии присуждена за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нобелевская премия по химии-2022 присуждена американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу. Соответствующее решение принял Нобелевсакий комитет.

Премия присуждена ученым за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул. В Нобелевском комитете пришли к выводу о том, что заслуги Бертоции, Шарплесса и Мелдала перед наукой, а также их открытия позволяют присудить им самую престижную премию по химии.

В прошлом, 2021-м году, Нобелевскую премию по химии получили Беньямин Лист и Дэвид Макмиллан за развитие асимметричного органокатализа — нового метода синтеза молекул. Он существенно повлиял на разработку лекарств и сделал химию экологичнее.

Лауреатами Нобелевской премии по физике накануне, 4 октября 2022 года, стали Ален Аспе, Джон Ф. Клаузер и Антон Цайлингер. Премию присудили им за исследования в области квантовой механики.