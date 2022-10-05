Песков сообщил, что решений об изменении формата спецоперации на Украине не принималось

Дмитрий Песков сделал важное заявление о сохранении нынешнего статуса российской военной спецоперации на Украине Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений по изменению статуса военной спецоперации России на Украина на данный момент пока не принималось.

"Смотрите, это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось, речь идет о специальной военной операции, которая продолжается", - цитирует представителя Кремля информагентство РИА Новости.

Так Песков прокомментировал появившиеся в прессе публикации со ссылкой на анонимные источники о том, что российский президент Владимир Путин якобы в ближайшее время может изменить формат проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Согласно данным публикациям, СВО будто бы планируется переформатировать в контртеррористическую операцию с возможным введением военного положения в российских регионах, входящих в зону проведения КТО или находящихся в непосредственно близости от нее. Однако в Кремле заявляют, что на сегодняшний день все подобные сообщения и предположения действительности не соответствуют.