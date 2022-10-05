МИД РФ сообщил, что ЗАЭС будет работать под руководством российских профильных ведомств

Запорожская атомная элекростанция (ЗАЭС) будет работать под руководством профильных ведомств России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"ЗАЭС находится в настоящее время на территории Российской Федерации и, соответственно, должна работать под руководством наших профильных ведомств", - подчеркнул Вершинин.

Также он уточнил, что вопросы безопасной работы станции будут обсуждаться в ходе визита в Россию гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Он планирует посетить Москву на текущей неделе.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС переведена на питание собственных нужд после обстрела со стороны ВСУ. В результате обстрела перебита Днепровская ЛЭП.

Также ранее была раскрыта истинная цель ударов по Запорожской АЭС. Киевский режим, направляя свои силы на обстрел Запорожской атомной электростанции, преследует цель спровоцировать глобальную техногенную катастрофу, считает член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.