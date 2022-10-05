Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин проведет рабочие мероприятия в свой День рождения, 7 октября 2022 года, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"У него запланированы рабочие мероприятия", - ответил Песков на вопрос представителей СМИ о том, что известно о планах главы государства на 7 октября.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о реакции российского лидера на перегруппировку на Украине.

Он заявил, что Владимиру Путину докладывают о любых действиях военных. Песков подчеркнул, что глава государства «находится в постоянной, круглосуточной связи с министром обороны и со всеми военачальниками».

Также ранее представитель Кремля заявил, что премьер Венгрии Орбан не передавал Путину никаких посланий во время визита в Россию. Орбан прилетал в Москву на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым.