Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев: 35 семей в Юрге переехали в новостройку из ветхого жилья

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе с начала 2022 года построили 33 многоквартирных дома, в том числе 14 многоэтажек - по программам предоставления социального жилья. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 27 домов, из них 19 - для льготных категорий граждан. Новоселье в эти дни празднуют жители Юрги: там ключи от новых квартир получили переселенцы из аварийных домов. Пятиэтажку на проспекте Победы, 24а построили по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Это третий дом, который в 2022 году сдан в эксплуатацию в Юрге, новоселами сегодня стали 35 семей, - рассказал губернатор региона Сергей Цивилев. - Еще шесть многоквартирных домов находятся в стадии строительства. Три из них на 133 квартиры планируется сдать до Нового года».

Возле дома оборудовали детскую площадку и парковку. В шаговой доступности - школы, детсады, больница. На строительство дома было выделено 80,7 млн руб., в том числе из средств Фонда ЖКХ - 54,4 млн руб., из бюджета региона - 1,6 млн руб., из местного бюджета - 24,7 млн руб.