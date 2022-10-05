В Киеве заявили об атаке дронов-камикадзе на Белую Церковь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На город Белая Церковь в Киевской области была совершена атака при помощи беспилотных летательных аппаратов. По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, удары были нанесены дронами-камикадзе.

«Ночью враг нанес удары дронами-камикадзе типа Shahed-136 по Белой Церкви – всего шесть попаданий и взрывов. Пострадал один человек, также получила повреждения инфраструктура», – написал он в своем Telegram-канале.

Кулеба сообщил, что на месте инцидента работают спасатели, ликвидация пожара продолжается. В результате атаки были повреждены три здания, власти города решили временно перевести образовательный процесс в дистанционный режим, отметил он.

Глава военной администрации также призвал жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности. Напомним, Белая Церковь расположена почти 100 километрах от Киева.