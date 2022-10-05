В здании Третьяковской галереи на Крымском валу открылась выставка «Дягилев. Генеральная репетиция»

Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения знаменитого импресарио Сергея Дягилева. Собрание Третьяковской галереи обладает одной из самых впечатляющих коллекций, связанных с «Русскими балетами», их парадной и скрытой стороной. В экспозиции будут представлены эскизы костюмов и декораций, фотографии балетных спектаклей и репетиций, портреты хореографов и актеров. Центром экспозиции будут аутентичные костюмы к дягилевским балетам, созданные по проектам Александра Головина, Льва Бакста, Натальи Гончаровой, Николая Рериха и декорация к одному из самых знаменитых спектаклей «Половецкие пляски» Николая Рериха, которые Третьяковская галерея приобрела за последние два года.

«Творчество Сергея Дягилева неизменно привлекает огромный интерес, - отметила Наталья Кочнева, начальник управления корпоративной социальной ответственности, старший вице-президент банка ВТБ. - На рубеже веков он смог соединить классический театр с авангардом, выдвинул русскую балетную школу на мировой уровень. Банк ВТБ обладает огромным опытом в поддержке и реализации крупных музейных проектов, театральных и балетных подстановок. Мы с удовольствием поддержали выставку, которая позволяет нам заново взглянуть на роль и наследие Дягилева».

Выставка «Дягилев. Генеральная репетиция» продлится до 5 февраля 2023 года.

Напомним, банк ВТБ уже много лет поддерживает проекты Государственной Третьяковской галереи, с 2002 года входит в состав Совета попечителей музея. При поддержке ВТБ в Третьяковке были организованы выставки Марка Шагала, Наталии Гончаровой, Николая Ге, Исаака Левитана, Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Михаила Дронова, Ивана Айвазовского, Зинаиды Серебряковой, Василия Верещагина, Ильи Репина, Роберта Фалька и Михаила Врубеля.