Песков назвал решение об изменении статуса спецоперации прерогативой Путина Фото: REUTERS

Изменение статуса военной спецоперации на Украине является прерогативой верховного главнокомандующего России Владимира Путина, пока таких решений не принималось, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего, президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось. Речь идет о специальной военной операции, которая продолжается», – сказал пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Напомним, раннее глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что специальная военная операция может перейти в разряд контртеррористической после того, как к России присоединятся Донецкая, Луганская народная республики, Херсонская и Запорожская области. Как заявил Аксенов, теперь российские войска «будуь сражаться за свою землю».

Как писал сайт KP.RU, Песков на вопрос, будет ли специальная военная операция на Украине после присоединения новых регионов к РФ переформатирована в контртеррористическую, заявил, что такие решения может принимать только президент.