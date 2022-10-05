Ilta-Sanomat: Финляндия выделит 6 млн евро на строительство заграждения на границе с Россией Фото: REUTERS

Строительство заграждения на российско-финской границе может начаться уже в 2022-м году. Министерство внутренних дел страны планирует инвестировать в проект €6 млн, сообщила сегодня, 5 октября, газета Ilta-Sanomat.

По информации издания, если проект быстро получит нужное финансирование, возведение "пробного участка" заграждения на юго-восточной границе Финляндии начнется уже в этом году и закончится к весне 2023 года. В процессе пограничная служба рассчитывает получить данные об оптимальной технике постройки приграничных заграждений, требуемых технологиях обеспечения безопасности, а также протестировать материалы на устойчивость к низким температурам.

Ранее сообщалось, что Финляндия построит заграждение на границе с Россией из-за «угроз гибридного характера».

Также ранее помощник генсека НАТО Камий Гран заявил, что альянс не гарантирует неразмещение ядерного оружия на территории Финляндии и Швеции при их вступлении в НАТО. Гран также выразил надежду, что разногласия двух стран с турецкими властями будут решены к июньскому саммиту альянса, подчеркнув важность переговоров по данному вопросу и необходимость учитывать интересы Анкары.