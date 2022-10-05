Глава Минэкономики Германии обвинил США и Евросоюз в завышении цен на газ Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и Евросоюз намеренно завышают цены на газ, считает министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

«Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются цен до луны. США обратились к нам, когда цены на нефть резко выросли, и в результате национальные нефтяные резервы были задействованы и в Европе. ЕС должен объединить свою рыночную власть и организовать разумное и синхронизированное покупательское поведение государств, чтобы отдельные страны ЕС не повышали цены на мировом рынке», – заявил он в интервью Neue Osnabrucker Zeitung.

Как писал сайт KP.RU, отбор газа из подземных хранилищ (ПГХ) в Евросоюзе превысил закачку впервые с весны 2022 года на фоне опустошения ПГХ в Бельгии. На прошлой неделе закачка снизилась вдвое – до 0,15 процентного пункта, что ниже потребления. В результате темпы заполнения европейских ПГХ рухнули до минус 0,51 процентного пункта.