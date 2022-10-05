Минфин России выплатил в рублях купоны по евробондам с погашением в 2042 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов России выполнило обязательства по выплате купонов по еврооблигациям со сроком погашения в 2042 году. Купоны были выплачены ведомством в рублях.

Ссредства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 4,9 млрд рублей (эквивалент 84,4 млн долларов США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», – сообщается на сайте Минфина РФ.

Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены Минфином в полном объеме, отметили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе Минфин России выплатил в рублях купоны по евробондам с погашением в 2035 году на общую сумму 5,9 миллиарда рублей.

Минфин с конца июня проводит операции по внешнему госдолгу РФ по новой схеме. Средства переводятся Национальный расчетный депозитарий в рублях, затем выплаты держателям ценных бумаг перечисляются по курсу рубля к валюте номинала, установленному Банком России. Владельцы облигаций могут конвертировать выплаты в любую валюту и выводить за рубеж.