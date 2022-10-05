Глава Чувашии провел «прямую линию», посвященную Году счастливого детства

Эфир прошел при поддержке ЦУР Чувашии. Транслировали мероприятие телеканалы «Россия 24» и Национальная телерадиокомпания Чувашии, а также группа «Чувашская Республика» в ВКонтакте. Прямая линия проводилась из Центра одаренных детей и молодежи «Эткер». Формат проведения был необычен: в течение двух часов в студии Олег Николаев общался с юными собеседниками, также в это время ведущие принимали видеозвонки из районов и выходили на связь с республиканским колл-центром.

Как отмечает Глава региона, разговор получился полезным и содержательным, в ходе которого возникло много новых идей относительно разработки и реализации плана мероприятий Года счастливого детства. Олег Николаев поделился, что в ближайшее время они будут обобщены, актуализированы и систематизированы.

Кроме того, руководитель республики заверил, что ни одно обращение, которое поступило на прямую линию, не будет упущено — на все вопросы дадут ответы в ближайшее время, и все озвученные в обращениях проблемы будут взяты в работу.

Главными темами «прямой линии» стали строительство и ремонт школ, благоустройство территорий, обеспечение безопасного детства, а также предоставление детям равных возможностей для развития и самореализации. Были также презентованы инициативы и практики региона в сфере детства. Не обошли вниманием и выбор логотипа и девиза тематического года – были представлены креативные идеи, поступившие в рамках акции «Год счастливого детства глазами детей».