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Общество5 октября 2022 11:58

Глава Чувашии провел «прямую линию», посвященную Году счастливого детства

В прямом эфире Олег Николаев пообщался с жителями региона на тему счастливого детства. Именно под такой эгидой пройдет в республике 2023 год. Всего на «прямую линию» поступило 300 вопросов, за время общения Олег Николаев ответил на более чем 30 из них

Эфир прошел при поддержке ЦУР Чувашии. Транслировали мероприятие телеканалы «Россия 24» и Национальная телерадиокомпания Чувашии, а также группа «Чувашская Республика» в ВКонтакте. Прямая линия проводилась из Центра одаренных детей и молодежи «Эткер». Формат проведения был необычен: в течение двух часов в студии Олег Николаев общался с юными собеседниками, также в это время ведущие принимали видеозвонки из районов и выходили на связь с республиканским колл-центром.

Как отмечает Глава региона, разговор получился полезным и содержательным, в ходе которого возникло много новых идей относительно разработки и реализации плана мероприятий Года счастливого детства. Олег Николаев поделился, что в ближайшее время они будут обобщены, актуализированы и систематизированы.

Кроме того, руководитель республики заверил, что ни одно обращение, которое поступило на прямую линию, не будет упущено — на все вопросы дадут ответы в ближайшее время, и все озвученные в обращениях проблемы будут взяты в работу.

Главными темами «прямой линии» стали строительство и ремонт школ, благоустройство территорий, обеспечение безопасного детства, а также предоставление детям равных возможностей для развития и самореализации. Были также презентованы инициативы и практики региона в сфере детства. Не обошли вниманием и выбор логотипа и девиза тематического года – были представлены креативные идеи, поступившие в рамках акции «Год счастливого детства глазами детей».