В городе Мариинский Посад Чувашии завершается строительство стадиона

Строители уже обустраивают искусственный газон на футбольном поле размером 110x70 метров и завершают укладку асфальта на беговых дорожках. Затем здесь будет уложено синтетическое покрытие.

Для зрителей на стадионе установят трибуны на 270 мест, в том числе, для маломобильных горожан и гостей города. Для спортсменов оборудуют две раздевалки модульного типа с душевыми, комнатой инструктора, медперсонала, комнатой уборочного инвентаря. По периметру стадиона обновят ворота.

«Благодаря участию нашего региона в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» продолжается развитие спортивной инфраструктуры в муниципалитетах. Одним из спортивных объектов, который скоро появится на карте Чувашии, станет стадион в Мариинском Посаде. Уверен, новый спортивный объект станет точкой притяжения как профессиональных спортсменов, так и любителей. Здесь можно будет не только тренироваться, но и проводить соревнования, вовлекая в число регулярно занимающихся физической культурой и спортом все больше местных жителей», - заявил министр спорта Чувашии Василий Петров.