Вузы присоединенных территорий интегрируют в образовательное пространство России Фото: Олег ЗОЛОТО

Высшие учебные заведения новых регионов России будут интегрированы в образовательное пространство страны, план первоочередных мер уже разработан, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«В приоритетном порядке будет проводиться восстановление инфраструктуры вузов, обеспечение вузов материально-технической базой и учебно-методической литературой, приведение образовательных стандартов и программ к единому образцу, организация и обеспечение комплексной безопасности. Высшие учебные заведения новых территории также будут включены в программы по созданию научно-исследовательских лаборатории», – рассказал вице-премьер журналистам.

Кроме того, по словам зампреда правительства, профессорско-преподавательскому составу будет предложено пройти курсы повышения квалификации, а также оказана поддержка в организации воспитательной работы студентов.

На территории новых регионов находятся 29 вузов, в которых обучается более 95 тысяч человек. План Министерства высшего образования и науки России включает 16 первоочередных мер, которые позволят привести деятельность научных организаций и вузов в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.