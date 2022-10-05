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Политика5 октября 2022 12:19

Российские войска высокоточным ударом «Искандера» уничтожили ангар с «Байрактарами» в Николаевской области

Беспилотники находились на военном аэродроме «Вознесенск»
Мария ПАВЛОВА
Силы РФ высокоточным ударом уничтожили ангар с беспилотными аппаратами "Байрактар" в Николаевской области. Иллюстративное фото.

Силы РФ высокоточным ударом уничтожили ангар с беспилотными аппаратами "Байрактар" в Николаевской области. Иллюстративное фото.

Фото: Александр КОЦ

Ангар с беспилотными летательными аппаратами уничтожили российские вооруженные силы в Николаевской области. Об этом сообщается в среду 5 октября в сводке Министерства обороны РФ о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Сообщается, что место сосредоточения беспилотников было уничтожено высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искадер». Речь идет о беспилотных летательных аппаратах «Байрактар».

«В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», - сказано в пресс-релизе Минобороны.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 октября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание Министерством обороны Соединенных Штатов возможного применения Украиной реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по целям в Крыму доказывает вовлеченность Вашингтона в конфликт.