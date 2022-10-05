В России возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Как он уточнил, дело в Пензе расследует Зареченский межрайонный следственный отдел СКР.

«Подозреваемого задержали при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки он находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат», — рассказал правозащитник. Чиков также уточнил, что сегодня следователь должен выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 октября 2022 года можно прочитать здесь.