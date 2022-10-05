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Общество5 октября 2022 12:40

Сельхозпредприятие обвинили в появлении пустыни на Ставрополье

Считается, что действия предприятия привели к обезвоживанию почны
Данил Юрков
На Ставрополье предприятие превратило плодородные земли в пустыню

На Ставрополье предприятие превратило плодородные земли в пустыню

Фото: Инна КУМЕЙКО

В Курском районе Ставропольского края из-за нерационального использования почвы сельхозпредприятие сделало из плодородной почвы песчаную пустыню вблизи поселка Мирный. Такой вывод сделали в Россельхознадзоре. Урожайность почвы, разумеется, снизилась.

— Причиной деградации стала распашка земельных участков из-за трансформации вида угодий из пастбища в пашню на малоплодородных светло-каштановых почвах, – пишут в Newstracker со ссылкой на Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Проведенные пробы почвы подтвердили превращение некогда плодородной почвы в песчаную пустыню. Распашка земель в эрозионно-опасной зоне содержание калия, органических веществ и фосфора в грунте упало в несколько раз.

Когда причина была выяснена, сельхозпредприятию было вынесено предупреждение о направлении материалов проверки в прокуратуру. Теперь за дело об образовании песчаной пустыни возьмутся прокуроры.