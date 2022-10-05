Financial Times: США подталкивают Украину к решающему сражению на юге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США подталкивают Украину к решающему сражению на юге до наступления зимы, если она хочет лишить Россию возможности укрепить свою власть в регионе, сообщает издание Financial Times.

"Настоящей долгосрочной катастрофой для Украины будет, если РФ перекроет Украине доступ к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы. Жизненная сила Украины - это доступ к Одессе, поэтому им важно занимать наступательную позицию на юге, а не только оборонительную ", - цитирует издание заявление сенатора США Криса Мерфи.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 октября 2022 года можно прочитать здесь.