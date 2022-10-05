Заболеваемость ОРВИ в Ростове пошла на спад

Волна ОРВИ пошла на спад в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость ОРВИ в Ростове-на-Дону пошла на спад по сравнению с показателями первой декады сентября. По мнению медиков, на ситуацию повлияла погода - в начале осени были холода, но потом пришло некоторое потепление, сообщает RostovGazeta.

- Волны заболеваемости происходят несколько раз в год. Они всегда связаны с понижением температуры и ухудшением погоды. Ничего страшного в этом нет, - пояснили в одной из городской поликлиник.

Первая волна ОРВИ обычно приходится на сентябрь. Вторую отмечают в начале декабря, третью - в конце января, а четвертую - в конце марта. К слову, похожая тенденция наблюдается и у COVID-19.

Добавим, сейчас в Ростове продолжают вакцинацию от гриппа. Этот вирус пока не выявляли, но он может прийти в конце ноября - начале декабря.