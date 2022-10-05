Путин анонсировал внедрение единых обязательных подходов к воспитанию и образованию с 2023 года в России

Путин анонсировал введение единых обязательных подходов к воспитанию и образованию в 2023 году в России. Фото: REUTERS

Единые обязательные подходы к воспитанию и образованию будут введены в России с 2023 года. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в среду 5 октября во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» в режиме видеоконференции.

Президент уточнил, что это коснется также и новых территорий.

"Со следующего года в России, в том числе в новых регионах, будут внедрены единые обязательные подходы к воспитанию и образованию", - сказал Путин.

Также Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет с уважением относиться ко всему украинскому и подчеркнул, что попытки западных стран и официального Киева «разорвать историю» стали одной из причин, приведших к конфликту на Украине.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о вхождении ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья в состав России.