Кадыров сообщил, что получил звание генерал-полковника

Кадыров получил звание генерал-полковника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил звание генерал-полковника. Об этом сообщил сам политик в своем Telegram-канале.

«Хочу поделиться с вами одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня. Я безмерно благодарен нашему верховному главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь. Я даю слово, что оправдаю оказанное доверие авансом», – написал Кадыров.

Как отметил глава Чечни, российские подразделения ведут успешные наступательные действия в Донецкой народной республике и Херсонской области. По его словам, они освобождают один за другим стратегически важные пункты и «с ожесточенными боями продолжают продвижение вперед».

Напомним, в начале августа Кадыров получил звание Героя Луганской народной республики.