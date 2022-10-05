На “Русском радио” назвали причину отсутствия в эфире песен Аллы Пугачевой

Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Композиций Аллы Пугачевой нет в эфире "Русского радио" из-за отсутствия новых песен, которые бы соответствовали запросам аудитории, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Русской Медиагруппы".

"Если говорить о песнях Аллы Пугачевой, ее песен в эфире "Русского радио" нет уже очень долго, и это связано с отсутствием новых композиций певицы, которые соответствовали бы запросам нашей аудитории. По поводу исчезновения исполнителей из эфиров других радиостанций – это их личное дело и эфирная политика", – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева уехала из России из-за детей Лизы и Гарри.

Также ранее отмечалось, что, приняв решение об экстренном переезде, Алле Пугачевой пришлось смириться с очень непростым выбором - она не сможет часто посещать могилы родственников.

Кроме этого, Алла Пугачева резко ответила на критику ее эмиграции из России.