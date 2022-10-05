Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для ряда категорий учащихся

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал сегодня, 5 октября, указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся. В частности, это касается аспирантов.

“... Отсрочка предоставляется гражданам, получающим образование впервые. То есть, "вечерняя форма обучения". В образовательных организациях среднего и высшего образования... Имеется ввиду, когда я говорю об учебных заведениях, имеющих гос.аккредитацию, это частные. В образовательных и научных организациях - по программам подготовки в аспирантуре. Аспирантов брать не будем”, - уточнил президент РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 октября 2022 года можно прочитать здесь.