МИД России сообщил о высылке временной поверенной в делах Литвы в качестве ответа на недружественные шаги

МИД России заявил о высылке временного поверенного в делах Литвы в РФ в качестве ответа на недружественный шаг. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Временная поверенная в делах Литвы в Российской Федеранции Виргиния Умбрасене объявляется «persona non grata». Об этом в среду 5 октября сообщает МИД России.

В сообщении российского дипломатического ведомства сказано, что высылка Умбрасене является ответной мерой на необоснованную высылку Временного поверенного в делах Российской Федерации в Литовской Республике. Виргиния Умбрасене должна покинуть территорию России в течение пяти дней.

«С учётом враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи, российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве – т.н. Дома Балтрушайтиса», - добавили в МИД.

Напомним, власти Литвы решили выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя.

Это не первый недружественный шаг со стороны Литвы. Так, в августе 2022 года Россия призвала Литву не создавать препятствия для оплаты грузового транзита в Калининград после того, как коммерческий банк «Шяуляй» принял решение приостановить операции с рублевыми платежами за грузовой транзит через Литву в Калининград.