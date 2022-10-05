Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика5 октября 2022 14:11

МИД России сообщил о высылке временной поверенной в делах Литвы в качестве ответа на недружественные шаги

Виргиния Умбрасене должна покинуть территорию РФ в пятидневный срок
Мария ПАВЛОВА
МИД России заявил о высылке временного поверенного в делах Литвы в РФ в качестве ответа на недружественный шаг.

МИД России заявил о высылке временного поверенного в делах Литвы в РФ в качестве ответа на недружественный шаг.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Временная поверенная в делах Литвы в Российской Федеранции Виргиния Умбрасене объявляется «persona non grata». Об этом в среду 5 октября сообщает МИД России.

В сообщении российского дипломатического ведомства сказано, что высылка Умбрасене является ответной мерой на необоснованную высылку Временного поверенного в делах Российской Федерации в Литовской Республике. Виргиния Умбрасене должна покинуть территорию России в течение пяти дней.

«С учётом враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи, российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве – т.н. Дома Балтрушайтиса», - добавили в МИД.

Напомним, власти Литвы решили выслать из страны временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя.

Это не первый недружественный шаг со стороны Литвы. Так, в августе 2022 года Россия призвала Литву не создавать препятствия для оплаты грузового транзита в Калининград после того, как коммерческий банк «Шяуляй» принял решение приостановить операции с рублевыми платежами за грузовой транзит через Литву в Калининград.