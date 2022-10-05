Губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил молодых ученых с победой в конкурсе президентских грантов

Сегодня губернатор Владимир Мазур вручил в администрации Томской области свидетельства победителям конкурса на право получения грантов президента России. В этом году президентскую поддержку получат проекты 32-х молодых ученых из ТГУ, ТПУ, ТУСУРа, СибГМУ, ТГАСУ, Томского Национального исследовательского медицинского центра, института оптики атмосферы им. Владимира Зуева, института физики прочности и материаловедения Российской академии наук.

Благодаря грантам, молодые ученые будут вести научные исследования по медицине, механике, физике, химии, биологии, технике, окружающей среде и другим направлениям.

«Перед Томской областью стоит амбициозная задача – стать регионом опережающего технологического развития, и мы решим её, если будем вовлекать в сферу исследований и разработок как можно больше молодых и талантливых. В этом году Томская область вошла в пятерку лидеров-регионов России по числу победителей конкурса на право получения грантов президента» - сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур.

В торжественной церемонии также принял участие главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук.

Гранты молодым ученым выделяются на двухлетний срок для проведения научных исследований: кандидатам наук - в размере 600 тысяч рублей в год, докторам наук - в размере 1 млн рублей в год.