РИА Новости: страны ОПЕК+ еще не приняли решения по сокращению добычи нефти

ОПЕК+ проводит встречу в Вене Фото: REUTERS

Во время встречи в Вене страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, сообщил источник РИА Новости со ссылкой на источник.

"Формально еще не согласовали, но уже проголосовали", — пишет агентство.

По словам источника, решение о сокращении поддержали все члены сделки. До этого страны-участники ОПЕК+ обсуждали ситуацию на рынке.

РИА Новости также уточняет, что в начале недели мировые цены на нефть выросли на четыре процента из-за ожиданий резкого сокращения добычи.

Агентство Reuters сообщает, что в ходе обсуждений было принято решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки баррелей в сутки. Согласно информации агентства, текущее предложение по ограничениям будет действовать до ноября 2022 года.

Ранее анонсировалось, что 5 октября страны ОПЕК+ встретятся очно в штаб-квартире Вены впервые с марта 2020 года. Планировалось провести заседание министерского мониторингового комитета, а после встречу стран ОПЕК+. Тогда предлагалось ввести ограничение по добыче нефти лишь на 1 млн б/с.