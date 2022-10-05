American Thinker: Украина забыла о помощи Илона Маска

Илон Маск Фото: REUTERS

После предложения Илона Маска об урегулировании конфликта, Украина сразу же позабыла о помощи миллиардера, отметила обозреватель The American Thinker Моника Шоуолтер.

В минувший понедельник Маск предложил в соцсетях свой вариант решения ситуации на Украине, после чего на миллиардера обрушился шквал критики со стороны украинцев - несмотря на то, что в марте 2022-го года бизнесмен предоставил доступ к Интернету в стране при помощи сервиса Starlink.

Автор публикации привела в пример реакцию украинского дипломата Андрея Мельника, который оскорбил миллиардера.

"Мог бы просто отметить: "плохая идея", "не сработает", "поезд ушел" - или просто заявить о своем несогласии. Нечего было ругаться и опускаться до площадной брани - особенно в адрес того, кто с готовностью пришел на помощь его стране в трудной ситуации", - отметила Шоуолтер.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 октября 2022 года можно прочитать здесь.