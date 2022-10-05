Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы 4 октября 2022 года

Вакцина против обезьяньей оспы Фото: REUTERS

Специалисты ГНЦ "Вектор" разработали первый отечественный препарат от оспы НИОХ-14, который Минздрав России зарегистрировал 4 октября 2022 года. Об этом есть информация на сайте государственного реестра лекарственных средств.

"Торговое наименование: НИОХ-14. Дата государственной регистрации 04.10.2022", — говорится в документе.

Препарат эффективен против любых видов оспы, в том числе и нашумевшей обезьяньей оспы, заявил ранее главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Сергей Щелкунов.

НИОХ-14 действует по принципу ингибитор. Он блокируют формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, "запирает" в специальный белок и нарушая функционирование всей структуры вируса в связке с ним. Одним из главных преимуществ лекарства является то, что у него фиксируется низкая токсичность и низкая эффективная доза.

Напомним, первый случай заражения оспой обезьян в России зарегистрирован в июле 2022 года. Второй - 8 сентября. Оба пациента являются жителями Санкт-Петербурга, которые вернулись из путешествия за границей. Больные сразу отправились в изоляцию, а контактировавшие с ними лица находятся под наблюдением врачей.