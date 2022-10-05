Экс-депутат Рады Кива сообщил, что в ВСУ приказывают добивать раненых сослуживцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В украинских войсках рассказали о приказах добивать своих же раненых военных и расстреливать дома мирных жителей, видео с обращением военнослужащих выложил в своем Telegram-канале лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.

"Село... (название населенного пункта вырезано в видео - прим. ред.) - ... там гражданских людей нет: расстреливайте все дома, окна, машины, забрасывайте гранаты в погреба", - описывает на видео военный 25-й бригады приказ командования ВСУ.

Он также добавил, что командиры заставляли военных добивать своих раненых сослуживцев, которые запросили помощь в эвакуации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 октября 2022 года можно прочитать здесь.