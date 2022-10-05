Путин заявил, что Минобороны не внесло вовремя изменения по списку мобилизуемых

Путин рассказал, почему приходится вносить коррективы в нормативно-правовую базу по категориям не попадающих под мобилизацию граждан. Фото: REUTERS

В российскую нормативно-правовую базу приходится вносить коррективы из-за того, что Минобороны не внесло вовремя заявленную информацию о категориях граждан, не попадающих под частичную мобилизацию. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в среду 5 октября во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» в режиме видеоконференции.

«Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, и их перечислили, но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли», - сказал президент, объясняя, почему в представленный Минобороны и правительством проект указа приходится вносить коррективы.

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