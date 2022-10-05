Американский аналитик заявил, что Зеленский раскрыл главную ошибку Запада в отношении России

Генеральный директор Tesla Motors Илон Маск выступает во время бета-тестирования Model S на заводе Tesla во Фримонте. Фото: REUTERS

Американский аналитик Саагар Энджети написал в своем Twitter, что президент Украины Владимир Зеленский своей реакцией на "идею Маска" по урегулированию конфликта раскрыл главную ошибку Запада в отношении России. Он считает, что украинский лидер видит только “поддержку” России со стороны Илона Маска, а не “сложное дипломатическое решение”, которое позволит миновать ядерное столкновение.

"Вот что именно не так с дискурсом по Украине. Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России лишь за такое предложение. Медиа и внешнеполитическая элита (в США) теперь будут вторить Зеленскому", — посетовал эксперт.

Напомним, американский предприниматель Илон Маск поделился в сети идеей урегулирования конфликта на Украине и при этом заявил, что сомневается в победе Киева в полномасштабном столкновении с Москвой. Владимир Зеленский, в свою очередь, счел его высказывание предвзятым.

Эксперт американист Дмитрий Дробницкий недавно назвал предложения Илона Маска “наивными”, так как они не отображают реальную суть конфликта.