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Экономика5 октября 2022 16:24

Скидка на оплату госпошлин через «Госуслуги» будет отменена с 1 января 2023 года

30-процентная скидка изначально планировалась как временная мера, объяснили в Минфине
Мария ПАВЛОВА
В России с 2023 года отменят 30-процентную скидку при оформлении госпошлины через Госуслуги.

В России с 2023 года отменят 30-процентную скидку при оформлении госпошлины через Госуслуги.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скидка на оплату государственных пошлин, которая действовала в России при оплате через портал госуслуг, отменяется с 1 января 2023 года. Об этом в среду 5 октября пишет ТАСС со ссылкой на Министерство финансов РФ.

Сообщается, что 30-процентрная скидка изначально планировалась как временная мера, срок ее действия был определен до 1 января 2023 года.

«Министерство финансов Российской Федерации не выходило с предложением об отказе от 30% скидки на оплату пошлин через «Госуслуги». Скидка изначально планировалась как временная мера - до 1 января 2023 года», - сообщает ведомство.

В министерстве уточнили, что доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки.

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Тем временем белорусам открыли доступ к российскому порталу «Госуслуги». Пока это касается только абитуриентов.