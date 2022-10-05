Минобороны Британии выступило против участия России в расследовании аварии на "Северных потоках"

Утечка газа из «Северного потока — 2» в Балтийском море Фото: REUTERS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил против участия России в расследовании инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом он сказал в интервью изданию Daily Telegraph. При этом он не исключает, что РФ может провести собственное расследование.

"Я всегда думаю, что лучше держать лису подальше от курятника", - сказал глава британского Минобороны.

По его словам, пока не найден виновник инцидента, стоит быть более осторожными в принятии подобных решений. Тем не менее, никто не вправе лишать Россию возможности провести собственное расследование.

"Если россияне захотят прийти и сделать это, чтобы помочь, то ничто не сможет остановить их. Поэтому важно быть начеку", - добавил Уоллес.

Он заверил, что если вскроется факт умышленного действия, НАТО немедленно отреагирует на диверсию, и уже разговор будет вестись на уровне альянса. На данный момент Великобритания не располагает сведениями, уличающими умысел со стороны “враждебного государства”.

"Если это было преднамеренное и умышленное действие со стороны враждебного государства, (ответ), возможно, будет обсуждаться на уровне НАТО, - сказал Уолес. - НАТО будет вынуждена подумать, как реагировать".

Глава Минобороны Британии также анонсировал покупку боевого корабля, который будет охранять “потоки” в составе ВМС к концу 2023 года. Судно планируется приобрести за рубежом, пока ведется разработка собственного военного водного транспорта.

"Великобритания сильно уязвима, потому что мы очень зависим от наших интернет-кабелей", - заключил Уоллес, добавив, что корабль будет заниматься защитой стратегической инфраструктуры и сбором “военных данных” на большой глубине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня, 5 октября, что участие России в расследовании инцидента обязательно. По его словам, Кремль очень настораживает отказ Дании и Швеции сотрудничать с Россией в расследовании аварии.