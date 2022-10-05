Daily Express предрекла Европе катастрофу из-за решения Байдена запретить экспорт топлива

Журналисты и читатели британской DE возмущены планами Байдена прекратить экспорт энергоносителей. Фото: REUTERS

Европу ожидает хаос в случае реализации планов президента США Джо Байдена прекратить экспорт энергоносителей, в том числе и газа. Об этом пишет в среду 5 октября британское издание Daily Express.

Авторы приводят выдержку из совместного письма Американского института нефти и Ассоциации американских производителей топлива и нефтехимии, которые призвали администрацию Байдена снять этот вариант с обсуждения.

«Запрет или ограничение экспорта нефтепродуктов, вероятно, снизит уровень запасов, сократит внутренние мощности по переработке, окажет давление в сторону повышения на потребительские цены на топливо и оттолкнет союзников США», - аргументировали свою позицию составители письма.

Читатели DE в комментариях к публикации также сошлись во мнении, что официальный Вашингтон собирается разрушить экономику Европы. Британцы считают, что конечная цель администрации Байдена – усилить политическую зависимость стран Западной Европы от США.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Как это решение повлияет на рынок и идею о потолке цен, читайте здесь в эксклюзивном материале KP.RU.

Ранее эксперт Юшков заявил, что последние мосты между Россией и Европой рухнули после диверсии на «Северных потоках».