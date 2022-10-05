Ленинградская область вошла в первую пятерку рейтинга Минэкономразвития РФ по поддержке социальных инициатив

Губернатор Александр Дрозденко считает социально ориентированные НКО опорой устойчивого социального развития Ленинградской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Ленинградская область вошла в первую пятерку регионов, оказывающих активную поддержку социальным инициативам. В рейтинге Минэкономразвития России по итогам реализации механизма поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства область заняла пятое место. За год регион поднялся на шесть пунктов. А еще два года назад область занимала в социальном рейтинге субъектов РФ 23-е место.

«В течение двух последних лет в регионе была реализована реформа государственной поддержки социально ориентированных НКО, - рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Мы сделали ставку на поддержку и развитие социальных общественных инициатив, которые, в свою очередь, стали опорой устойчивого социального развития Ленинградской области».

Рейтинг Минэкономразвития России рассчитывается на основе показателей доступности для некоммерческих организаций мер государственной помощи. При его составлении эксперты учитывают уровень развития социального предпринимательства и его поддержку в каждом регионе. На позицию в рейтинге также влияет то, насколько доступным для НКО является участие в конкурсах и получение грантов.

В Минэкономразвития отмечают, что регионы из первой десятки используют форматы открытых данных и свободных публичных лицензии , применяют социальный заказ и за счет региональных средств оказывают поддержку практически всем зарегистрированным на территории региона социальным предприятиям. Кроме того, субъекты-лидеры реализуют мероприятия в рамках муниципальных программ по поддержке социально ориентированных НКО в большинстве районов и городских округов.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил, что власти Ленинградской области собираются увеличить финансирование социально ориентированных НКО из областного и местных бюджетов. Глава региона подчеркнул, что некоммерческие организации - это лидеры общественного мнения на местах, которые помогают наладить диалог с населением, повысить доверие к институтам власти.

- Софинансирование - это хороший, действенный инструмент. Прошу обратите на это пристальное внимание. Проекты, которые ведут общественные организации - уникальные и востребованные, они работают на развитие территорий, гражданского общества. Мы будем развивать это направление, увеличивать финансирование грантов губернатора, - отметил Александр Дрозденко.